Как можно быть такой идеальной? Наталья Водянова в стильном наряде поразила сеть красотой и молодостью

Наталья Водянова опубликовала в своем блоге новое фото в стильном образе. Модель позирует в длинном черном платье с рукавами-фонариками и тонким поясом на талии. Лук дополнили черные лодочки на шпильке, обутые вместе с невысокими бордовыми носками. Завершают аутфит часы, стильные аксессуары, необычный макияж и пышная укладка.

Фото наверняка было сделано перед светским выходом, так как в обычной жизни мама пятерых детей предпочитает более натуральный макияж. Наталья позирует в своем любимом салоне Balmain. Здесь она делает все процедуры по уходу за кожей и волосами. Сюда же направляется, когда нужно сделать безупречный мейк-ап и прическу.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Подпись модель и филантроп сделала достаточно философского характера. "Нечасто в нашей жизни мы в чем-то очень уверены... Но время от времени так ясно, куда вам следует направить свою энергию, и если вы это сделаете, жизнь начинает вам помогать", – написала она.

Фанаты отметили пост множеством лайков и все внимание направили на красоту Натальи, а также ее человеческие качества. "Вечно цветущая роза", "Какая вы красавица", "Наталья, вы здесь шикарно вышли", "Сколько детей, браков, тяжелое детство, сложные родственники, а Наташа умудряется оставаться нежным цветком", "Как тебе удается оставаться оставаться такой молодой", "Вы здесь совсем, как девочка", – не могут остановиться подписчики звезды.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, ранее мы писали, что модель посетила светский ивент в компании любимого мужа.