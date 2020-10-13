Як можна бути такою ідеальною? Наталя Водянова в стильному вбранні вразила красою і молодістю

Наталя Водянова опублікувала у своєму блозі нове фото в стильному образі. Модель позує в довгій чорній сукні з рукавами-ліхтариками і тонким поясом на талії. Лук доповнили чорні човники на шпильці, взуті разом з невисокими бордовими шкарпетками. Завершують аутфіт годинники, стильні аксесуари, незвичайний макіяж і пишна укладка.

Фото напевно було зроблено перед світським виходом, так як в звичайному житті мама п'ятьох дітей віддає перевагу більш натуральному макіяжу. Наталія позує в своєму улюбленому салоні Balmain. Тут вона робить всі процедури по догляду за шкірою і волоссям. Сюди ж прямує, коли потрібно зробити бездоганний мейк-ап і зачіску.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Підпис модель і філантроп зробила досить філософського характеру. "Нечасто в нашому житті ми дуже впевнені... Але час від часу так ясно, куди вам слід направити свою енергію, і якщо ви це зробите, життя починає вам допомагати", – написала вона.

Фанати відзначили пост безліччю лайків і свою увагу направили на красу Наталії, а також її людські якості. "Вічно квітуча троянда", "Яка ви красуня", "Наталя, ви тут шикарно вийшли", "Скільки дітей, шлюбів, важке дитинство, складні родичі, а Наташа примудряється залишатися ніжною квіткою", "Як тобі вдається залишатися залишатися такою молодою", "Ви тут зовсім, як дівчинка", – не можуть зупинитися послідовувачі зірки.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, раніше ми писали, що модель відвідала світський івент в компанії коханого чоловіка.