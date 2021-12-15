Мунбуты в тренде: стилист показала, как правильно носить дутые ботинки зимой 2022

Дутые ботинки уже давно стали незаменимыми в зимний период среди звезд и инфлюенсеров. И неудивительно: эти ботинки согреют, а еще - защитят и от снега, и дождя. И, разумеется, придадут стиля всему образу, правда, если носить их правильно.