Мунбуты в тренде: стилист показала, как правильно носить дутые ботинки зимой 2022
"Дутики" особенно пригодятся в снежную погоду (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Дутые ботинки уже давно стали незаменимыми в зимний период среди звезд и инфлюенсеров. И неудивительно: эти ботинки согреют, а еще - защитят и от снега, и дождя. И, разумеется, придадут стиля всему образу, правда, если носить их правильно.
Важно, чтобы с этой трендовой обувью остальные составляющие образа также были либо актуальными, либо базовыми.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram собрала лучшие образы с дутыми ботинками и показала, как их сочетать с одеждой.
Уютная зима (фото: instagram.com/hannaschonberg)
С чем носить дутые ботинки зимой 2022
- С юбками
- С легинсами
- С экошубой
- С пальто
- С пуховиками
- С дубленками
- Со спортивными костюмами
Как носить мунботы (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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