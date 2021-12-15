Мунбути в тренді: стиліст показала, як правильно носити дуті черевики взимку 2022
"Дутики" особливо знадобляться у снігову погоду (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Дуті черевики вже давно стали незамінними у зимовий період серед зірок та інфлюєнсеров. І не дивно: ці черевики зігріють, а ще - захистять і від снігу, і дощу. І, зрозуміло, нададуть стилю всьому образу, щоправда, якщо носити їх правильно.
Важливо, щоб із цим трендовим взуттям інші складові образу також були або актуальними, або базовими.
Стильно Ольга Стильно-доступно у своєму Instagram зібрала найкращі образи з дутими черевиками та показала, як їх поєднувати з одягом.
Затишна зима (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Із чим носити дуті ботинки взимку 2022
- Зі спідницями
- З легінсами
- З экошубою
- З пальто
- З пуховиками
- З дублянками
- Зі спортивными костюмами
Як носити мунботи (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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