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Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

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Неділя 16 січня 2022 08:38
Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стартує сезон зимових розпродажів, а це означає, що пора запастися речами про запас і встигнути купити луки, що сподобалися, адже попереду ще пару місяців холодів. На які аутфіти варто звернути увагу, щоб не витратити зайвого, піддавшись спокусі?

Стиліст Аліна Некипіла опублікувала в Instagram універсальний чек-лист одягу для зимового гардеробу, спираючись на який, ви можете легко зібрати собі невеликий набір речей з великою кількістю комплектів.

Врахувати:

  • свою палітру кольорів
  • свої фасони, які красиво піднесуть ваші форми
  • те враження, яке хочемо справити
  • свою стилістику

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З чого почати підбір?

1. З низів: брюки, джинси, спідниці. Вибирайте різні фасони і кольори, щоб речі не повторювалися і була різноманітність образів. Можна взяти кілька пар джинсів. Актуальні моделі: мом, палаццо, прямий крій.

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

2. Доповнюємо другим шаром. До низів вибираємо блузки, сорочки, футболки, топи. На 1 низ має бути як мінімум 2-4 верхи, якщо вибрали 3 низи, то 6-12 блузок, сорочок і т. д.

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

3. Завершальні речі. Це кардигани, жакети у вільному кежуал стилі, щоб можна було носити і з джинсами, і спідницями, і сукнями. Не забудьте про завжди актуальний теплий трикотаж.

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

4. Візьміть пару суконь для повсякденних образів, які можна буде носити з сорочками, блузками, кардіганами, піджаками.

Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ось так легко можна зібрати собі сучасний і раціональний гардероб, який ви зможете носити кожен день і бути задоволеною своїми новими образами.

Нагадаємо, що раніше стиліст Марія Московцева склала чек-лист наймодніших сумок 2022.

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