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Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 14:38
Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

На какие сумки стоит обратить внимание в новом сезоне? Какое модели, фактуры и формы будут модны в наступившем 2022 году и на что стоит потратиться уже сейчас?

Стилист Мария Московцева составила в Instagram руководство по самым актуальным моделям — от привычной классики на каждый день до сумок ручной работы из бисера.

Она дала несколько рекомендаций по выбору сумок и корректировки пропорций с их помощью.

Чтобы образ смотрелся интереснее, лучше выбрать сумку, которая будет читаться на его фоне. Например, яркие акцентные сумки или контрастные.

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Меховые сумки могут быть в тон верхней одежды. В данном случае, акцент будет на контрасте фактур.

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки багет и луна

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Лаконичные геометричные сумки без декора

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Акцентные сумки из бусин или бисера

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки из фактурной замши или лака

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Дутые сумки

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Микро-сумки

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Как скорректировать пропорции с помощью сумки? Чтобы выгодно подчеркнуть пропорции и выглядеть гармонично, стилист советует носить сумки модели крос-боди на уровне талии.

Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала 8 моделей платьев, которые будут актуальные в этом году.

Слову, стилист Оксана Денисова рассказала о стильном минимализме в гардеробе и научила не тратить лишнее.

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