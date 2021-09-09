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Мужская рубашка и юбка миди: Виктория Бекхэм показала любимый образ в оксфордском стиле

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Великобритания, Четверг 09 сентября 2021 17:20
Мужская рубашка и юбка миди: Виктория Бекхэм показала любимый образ в оксфордском стиле Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм знает, как любят фолловеры ее образы. А потому регулярно делает обзор стильных новинок из собственной коллекции.

Новый наряд она создала с помощью беспроигрышного сочетания: мужской рубашки и женственной юбки миди. Вдохновляемся!

"Кто не любит хлопчатобумажную рубашку в качестве рабочей формы! Этот красивый синий оксфордский стиль из нашей последней коллекции (онлайн и в магазине) x VB", - поделилась Виктория и подробно рассказала, за что его любит.

"Так шикарно", "Любимый синий", "Ты так красива", "В этом наряде ты великолепная красавица", "Восхитительна", "Красиво, нарядно и шикарно", "Как всегда идеальна", - поделились фанаты своим мнением.

Виктория Бекхэм в новом образе (видео: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, некоторые из них возмутились тем, как выглядит Виктория Бекхэм. По мнению пользователей сети, 47-летняя икона стиля перестаралась с коррекцией внешности. "Что произошло? Серьезные средства для коррекции контуров и наполнения губ. в чем дело? Это Виктория Бекхэм??", - возмущаются они.

Ранее Виктория показала, как носить модное платье в бельевом стиле.

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