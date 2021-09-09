ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чоловіча сорочка і спідниця міді: Вікторія Бекхем показала улюблений образ в оксфордському стилі

Новость на русском →
Великобританія, Четвер 09 вересня 2021 17:20
Чоловіча сорочка і спідниця міді: Вікторія Бекхем показала улюблений образ в оксфордському стилі Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем знає, як люблять фоловери її образи. А тому регулярно робить огляд стильних новинок з власної колекції.

Новий лук вона створила за допомогою безпрограшного поєднання: чоловічої сорочки і жіночною спідниці міді. Надихаємося!

"Хто не любить бавовняну сорочку як робочу форму! Цей красивий синій оксфордський стиль з нашої останньої колекції (онлайн і в магазині) x VB", - поділилася Вікторія і детально розповіла, за що його любить.

"Так шикарно", "Улюблений синій", "Ти така красива", "У цьому вбранні ти чудова красуня", "Чудова", "Красиво, ошатно і шикарно", "Як завжди ідеальна", - поділилися фанати своєю думкою.

Вікторія Бекхем у новому образі (відео: instagram.com/victoriabeckham)

До слова, деякі з них обурилися тим, як виглядає Вікторія Бекхем. На думку користувачів мережі, 47-річна ікона стилю перестаралася з корекцією зовнішності. "Що сталося? Серйозні засоби для корекції контурів і наповнення губ. В чому справа? Це Вікторія Бекхем??",- обурюються вони.

Раніше Вікторія показала, як носити модне плаття в білизняному стилі.

Читайте LITE в Google News
Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати
У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати