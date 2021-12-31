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Мужское пальто и фетровая шляпа: слишком стильная Камерон Диаз не смогла скрыться от папарацци

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Пятница 31 декабря 2021 16:44
Мужское пальто и фетровая шляпа: слишком стильная Камерон Диаз не смогла скрыться от папарацци Камерон Диаз (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В последнее время Камерон Диаз, которая ведет довольно затворнический образ жизни, стала часто попадать в объективы папарацци. Но если ранее актриса появилась в простом образе, который был явно рассчитан на то, чтобы не выделять ее из толпы, то в этот раз она подтвердила статус иконы стиля.

Так, звезда появилась на улицах Беверли-Хиллз, одетая в безупречный аутфит с нью-йоркским шармом.

Камерон Диаз для своего редкого выхода в свет подобрала стильное прямое пальто мужского кроя, джинсы-оверсайз светлого цвета, а также черную водолазку. Завершили лаконичный образ звезды фетровая шляпа, замшевая серая сумка на длинном ремешке, а также разноцветные кроссовки.

Лицо Диаз почти полностью закрывала черная защитная маска. Тем не менее, остаться незамеченной в столь безупречном луке ей не удалось.

Мужское пальто и фетровая шляпа: слишком стильная Камерон Диаз не смогла скрыться от папарацциКамерон Диаз на прогулке (фото: скрин elle.ru)

Также смотрите стильные фото голливудского сердцееда Джуда Лоу, который отметил на днях 49-летие.

А еще – горячие образы звезд в "голых" платьях – Ксения Мишина, Меган Фокс и другие.

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