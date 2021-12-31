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Чоловіче пальто і фетровий капелюх: занадто стильна Камерон Діаз не змогла сховатися від папараці

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П'ятниця 31 грудня 2021 16:44
Чоловіче пальто і фетровий капелюх: занадто стильна Камерон Діаз не змогла сховатися від папараці Камерон Діаз (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Останнім часом Камерон Діаз, яка веде досить самітницький спосіб життя, стала часто потрапляти в об'єктиви папараці. Але якщо раніше актриса з'явилася у простому образі, який був явно розрахований на те, щоб не виділяти її з натовпу, то цього разу вона підтвердила статус ікони стилю.

Так, зірка з'явилася на вулицях Беверлі-Хіллз, одягнена в бездоганний аутфіт з нью-йоркським шармом.

Камерон Діаз для свого рідкісного виходу в світ підібрала стильне пряме пальто чоловічого крою, джинси-оверсайз світлого кольору, а також чорну водолазку. Завершили лаконічний образ зірки фетровий капелюх, замшева сіра сумка на довгому ремінці, а також різнокольорові кросівки.

Обличчя Діаз майже повністю закривала чорна захисна маска. Проте, залишитися непоміченою в настільки бездоганному луці їй не вдалося.

Чоловіче пальто і фетровий капелюх: занадто стильна Камерон Діаз не змогла сховатися від папараціКамерон Діаз на прогулянці (фото: скрін elle.ru)

Також дивіться стильні фото голлівудського серцеїда Джуда Лоу, який відзначив днями 49-річчя.

А ще – гарячі образи зірок в "голих" сукнях - Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші.

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