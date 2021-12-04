Что надеть на Новый год: стилист показала яркие и актуальные идеи для праздника

Чтобы будущий 2022 год прошел удачно, нужно правильно встретить Голубого водяного Тигра - свободолюбивого зверя, которому придутся по душе яркие эффектные наряды. Ведь когда, как не в этот вечер, примерить яркие, модные, сексуальные, блестящие, роскошные платья или костюмы.

ПЛАТЬЕ КОМБИНАЦИЯ

Они все еще актуальны и как всегда элегантны. Например, платья с бретелями из стразовых нитей. После НГ их можно отстегнуть.



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ПЛАТЬЕ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Если вы хотите более закрытый вариант - предлагаю простое по дизайну и очень стильное платье в ярком цвете. Выглядит бомбически. Кроме зеленого - есть потрясающий фиолетовый оттенок. А также синий, белый и черный. Хорошо уже само по себе. Можно ничего и не добавлять. Если хотите wow-эффекта - наденьте туфли контрастного оттенка.



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ЯРУСНОЕ ПЛАТЬЕ

Если вы все еще та самая "девочка-снежинка" и вам хочется нежного и легкого образа - рекомендую ярусные платья из органзы с нежной подкладкой из вискозы.



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КОСТЮМ

Отличный вариант для ресторана и для дома - костюм из сатина в полу-пижамном стиле, полу - потому что верх не рубашка, а именно жакет, но в свободном крое. Можно носить на голое тело или сочетать с топом. Для ресторана добавим каблук, для дома - пушистые меховые тапули. Кстати, брюки от этого костюма хороши сами по себе, их можно сочетать с топами, кардиганами, уютными джемперами.



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ПАЙЕТКИ

Куда же без них на новый год. Про юбки всем понятно. А я вам расскажу про костюм - классно садящиеся брюки с топом. Есть в серебряном и черном цвете.



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ОРГАНЗА

Полупрозрачные блузы - горячий тренд. Выглядят очень нарядно. Их можно использовать как жакет на платье комбинацию или же с кроп-топом (можно взять даже контрастный цвет) и брюками палаццо.

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ВЯЗАНЫЕ ПЛАТЬЯ

Найти классное трикотажное платье, которое бы еще смотрелось нарядно - тот еще квест. Но это мой горячий рекомендасьён! Они прекрасны и на повседнев и на "холодный" новый год - за город или на катке.

Иллюстративное фото (instagram.com/discoverstyle.ru)