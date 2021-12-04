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Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

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Субота 04 грудня 2021 15:49
Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Щоб майбутній 2022 рік пройшов вдало, потрібно правильно зустріти блакитного водяного Тигра - волелюбного звіра, якому припадуть до душі яскраві ефектні вбрання. Адже коли, як не в цей вечір, приміряти яскраві, модні, сексуальні, блискучі, розкішні сукні або костюми.

Стиліст Ольга Кім запропонувала в Instagram ефектні та актуальні варіанти образів для святкової вечірки.

СУКНЯ КОМБІНАЦІЯ

Вони все ще актуальні і як завжди елегантні. Наприклад, сукні з бретелями зі стразових ниток. Після НР їх можна відстебнути.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для святаЩо вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

СУКНЯ З ДОВГИМИ РУКАВАМИ

Якщо ви хочете більш закритий варіант - пропоную просте по дизайну і дуже стильне плаття в яскравому кольорі. Виглядає бомбічно. Крім зеленого - є приголомшливий фіолетовий відтінок. А також синій, білий і чорний. Добре вже саме по собі. Можна нічого і не додавати. Якщо хочете wow-ефекту - надіньте туфлі контрастного відтінку.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

ЯРУСНЕ ПЛАТТЯ

Якщо ви все ще та сама "дівчинка-Сніжинка" і вам хочеться ніжного і легкого образу - рекомендую ярусні сукні з органзи з ніжною підкладкою з віскози.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

КОСТЮМ

Відмінний варіант для ресторану і для дому - костюм з сатину в напівпіжамному стилі, напів - тому що верх не сорочка, а саме жакет, але у вільному крої. Можна носити на голе тіло або поєднувати з топом. Для ресторану додамо каблук, для будинку - пухнасті хутряні тапулі. До речі, штани від цього костюма гарні самі по собі, їх можна поєднувати з топами, кардіганами, затишними джемперами.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

Паєтки

Куди ж без них на Новий Рік. Про спідниці всім зрозуміло. А я вам розповім про костюм - класно сідають штани з топом. Є в срібному і чорному кольорі.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для святаЩо вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

ОРГАНЗА

Напівпрозорі блузи - гарячий тренд. Виглядають дуже нарядно. Їх можна використовувати як жакет на плаття комбінацію або ж з кроп-топом (можна взяти навіть контрастний колір) і брюками палаццо.

В'ЯЗАНІ СУКНІ

Знайти класне трикотажне плаття, яке б ще виглядало ошатно - той ще квест. Але це моя гаряча рекомендація! Вони прекрасні і на повсякдення і на "холодний" Новий рік - за місто або на ковзанці.

Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для святаЩо вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для святаІлюстративне фото (instagram.com/discoverstyle.ru)

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