ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 09:38
Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Что надеть на пляж? Разумеется, купальник. Без него отдых возле воды теряет свою прелесть. Но ведь до пляжа надо ещё дойти, а потом с него уйти, а в перерыве может сходить на ланч в кафе или прогуляться по набережной.

Стилист Ольга Чистова рассказала в Instagram, что же надеть поверх купальника, чтобы выглядеть стильно и уместно.

Белая рубашка. Можно взять на пару размеров больше, чтобы прикрыть бедра. Носить можно нараспашку, а можно застегнуть и повязать сверху соломенный ремень — платье-рубашка готово.

Кафтаны. Подойдут, если нужно прикрыть бóльшую часть тела, но при этом выглядеть женственно. Полупрозрачная модель с разрезами по бокам придаст образу интригующую сексуальность.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Пончо — практичный и стильный вариант для пляжа. При желании, его даже можно сделать дома самостоятельно из квадратного отреза льна, хлопка или шелка.

Платья "кроше", вязаные крючком, особенно подойдут молодым девушкам, в сочетании с банданой или шелковой повязкой на голову.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Накидки. Выбирайте длину макси, если хотите удлинить силуэт и придать образу немного богемности и шика.

Парео удобны тем, что их можно носить как юбку и как платье одновременно. И кстати парео, как и пончо, легко соорудить самостоятельно.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Пижамные костюмы с брюками или шортами. Наденьте рубашку от костюма нараспашку и дополните образ многослойными украшениями и соломенной корзинкой. Точно не останетесь незамеченной.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Ну а если вы обладательница красивых длинных ног, то смело можете выбирать туники и плейсьюты.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

И конечно, какой бы образ для пляжа вы ни выбрали, не забудьте про аксессуары: шляпы, очки, украшения.

Что надеть на пляж: топ-8 стильных идейИллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Напомним, ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре.

Читайте LITE в Google News
мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина - Швеция: как сейчас выглядит мальчик болельщик, который стал известным на Евро 2012
Украина - Швеция: как сейчас выглядит мальчик болельщик, который стал известным на Евро 2012