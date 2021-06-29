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Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

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Вівторок 29 червня 2021 09:38
Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Що надіти на пляж? Зрозуміло, купальник. Без нього відпочинок біля води втрачає свою красу. Але ж до пляжу треба ще дійти, а потім з нього піти, а в перерві може сходити на ланч в кафе або прогулятися по набережній.

Стиліст Ольга Чистова розповіла в Instagram, що ж надіти поверх купальника, щоб виглядати стильно і доречно.

Біла сорочка. Можна взяти на пару розмірів більше, щоб прикрити стегна. Носити можна нарозхрист, а можна застебнути і пов'язати зверху солом'яний ремінь — плаття-сорочка готове.

Каптан. Підійдуть, якщо потрібно прикрити більшу частину тіла, але при цьому виглядати жіночно. Напівпрозора модель з розрізами з боків додасть образу інтригуючу сексуальність.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

Пончо - практичний і стильний варіант для пляжу. При бажанні, його навіть можна зробити вдома самостійно з квадратного відрізу льону, бавовни або шовку.

Плаття "кроше", в'язані гачком, особливо підійдуть молодим дівчатам, в поєднанні з банданою або шовковою пов'язкою на голову.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

Накидка. Вибирайте довжину максі, якщо хочете подовжити силует і надати образу трохи богемності і шику.

Парео зручні тим, що їх можна носити як спідницю і як плаття одночасно. І до речі парео, як і пончо, легко спорудити самостійно.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

Піжамні костюми з брюками або шортами. Одягніть сорочку від костюма нарозхрист і доповніть образ багатошаровими прикрасами і солом'яним кошиком. Точно не залишитеся непоміченою.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

Ну а якщо ви володарка красивих довгих ніг, то сміливо можете вибирати туніки і плейсьюти.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідей

І звичайно, який би образ для пляжу ви не вибрали, не забудьте про аксесуари: капелюхи, окуляри, прикраси.

Що надіти на пляж: топ-8 стильних ідейІлюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Нагадаємо, раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі.

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