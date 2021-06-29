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Что надеть на пляж: топ-8 стильных идей

Автор: Марина Настевич

Что надеть на пляж? Разумеется, купальник. Без него отдых возле воды теряет свою прелесть. Но ведь до пляжа надо ещё дойти, а потом с него уйти, а в перерыве может сходить на ланч в кафе или прогуляться по набережной.

Стилист Ольга Чистова рассказала в Instagram, что же надеть поверх купальника, чтобы выглядеть стильно и уместно.

Белая рубашка. Можно взять на пару размеров больше, чтобы прикрыть бедра. Носить можно нараспашку, а можно застегнуть и повязать сверху соломенный ремень — платье-рубашка готово.

Кафтаны. Подойдут, если нужно прикрыть бóльшую часть тела, но при этом выглядеть женственно. Полупрозрачная модель с разрезами по бокам придаст образу интригующую сексуальность.



Пончо — практичный и стильный вариант для пляжа. При желании, его даже можно сделать дома самостоятельно из квадратного отреза льна, хлопка или шелка.

Платья "кроше", вязаные крючком, особенно подойдут молодым девушкам, в сочетании с банданой или шелковой повязкой на голову.



Накидки. Выбирайте длину макси, если хотите удлинить силуэт и придать образу немного богемности и шика.

Парео удобны тем, что их можно носить как юбку и как платье одновременно. И кстати парео, как и пончо, легко соорудить самостоятельно.



Пижамные костюмы с брюками или шортами. Наденьте рубашку от костюма нараспашку и дополните образ многослойными украшениями и соломенной корзинкой. Точно не останетесь незамеченной.



Ну а если вы обладательница красивых длинных ног, то смело можете выбирать туники и плейсьюты.



И конечно, какой бы образ для пляжа вы ни выбрали, не забудьте про аксессуары: шляпы, очки, украшения.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Напомним, ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре.

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модастилист