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Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу

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Середа 18 серпня 2021 14:31
Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Зовсім скоро настане осінь і почнеться навчання в школах і університетах. Пора задуматися про гардероб для студенток і старшокласниць, щоб було модно і зручно.

Стиліст Катерина Полякова поділилася в Instagram списком базових речей, які стануть в нагоді кожній.

Експерт склала приклад базового гардероба, який можна взяти за основу при підготовці до навчального року.

Полякова зазначила, що такий невеликий набір речей дуже універсальний і дає безліч різноманітних образів. Якщо і ви підберете речі таким чином, що кожна з кожною буде поєднуватися, то вийде дійсно функціональний гардероб.

Враховуйте особливості фігури і зовнішності. Може бути, ваш вибір спідниця довжини міді? Будь ласка! Не любите високе горло? Виберіть круглий виріз! Не подобаються лофери? Виберіть балетки або туфлі на невеликому каблуці. Варіантів маса!

Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуЩо надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу

Сорочки вибирайте з досить щільної тканини, що не просвічується, без декору, з відкладним коміром. Светр можна придбати щільної в'язки, але не супер об'ємний.

З сумок вибирайте шопер або сумку-тоут. Структурована і базового кольору-ідеально підійде до будь-якого образу.

Крім того, якщо дозволяє дрес-код, то із взуття можна вибрати лофери на масивній підошві і без зайвого декору.

Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу

У холодну пору року можна придбати кардиган і носити його поверх сорочок. Вибирайте щільної в'язки, базового кольору і з гудзиками.

Штани краще взяти прямого, трохи вільного крою і темного кольору. Можна також вибрати в клітку або смужку.

Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуЩо надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуЩо надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуЩо надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуЩо надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універуІлюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Нагадаємо, раніше стиліст показала головну річ осені 2021.

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