Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021
Осень настойчиво приближается - и пора запасаться практичными вещами, которые смогут согреть и подойдут к любому луку.
Стилист Анастасия Парфенова в своем Instagram рассказала, что осенью 2021 героем любого образа станет водолазка.
Вообще ситуация с водолазками последние три года такова: если вам они идут, это джекпот. Стоит только надеть ее первым слоем под пиджак или рубашку, как лук сразу же считывается как модный.
Эта одежда подходит и к джинсам, и к платьям (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Обратите внимание, что в этом сезоне к нам вернулась жокейская история и английский стиль. Семидесятые тоже никуда не ушли. Во все вышеперечисленные направления водолазка залетает идеально.
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Как носить водолазку осенью 2021: примеры луков
- С жакетами, пальто, тренчами.
- С курткой и пиджаком-оверсайз.
- С разными джинсами, а также с брюками и с юбками.
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Водолазка подходит практически к любому луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть так же женственнно и сексуально, как Роузи Хантингтон-Уайтли.