Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

Осень настойчиво приближается - и пора запасаться практичными вещами, которые смогут согреть и подойдут к любому луку.

Вообще ситуация с водолазками последние три года такова: если вам они идут, это джекпот. Стоит только надеть ее первым слоем под пиджак или рубашку, как лук сразу же считывается как модный.

Эта одежда подходит и к джинсам, и к платьям (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Обратите внимание, что в этом сезоне к нам вернулась жокейская история и английский стиль. Семидесятые тоже никуда не ушли. Во все вышеперечисленные направления водолазка залетает идеально.

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С жакетами, пальто, тренчами.

С курткой и пиджаком-оверсайз.

С разными джинсами, а также с брюками и с юбками.

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Водолазка подходит практически к любому луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)