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Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

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Среда 18 августа 2021 11:04
Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021 Пора доставать свитерки и водолазки (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень настойчиво приближается - и пора запасаться практичными вещами, которые смогут согреть и подойдут к любому луку.

Стилист Анастасия Парфенова в своем Instagram рассказала, что осенью 2021 героем любого образа станет водолазка.

Вообще ситуация с водолазками последние три года такова: если вам они идут, это джекпот. Стоит только надеть ее первым слоем под пиджак или рубашку, как лук сразу же считывается как модный.

Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021Эта одежда подходит и к джинсам, и к платьям (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Обратите внимание, что в этом сезоне к нам вернулась жокейская история и английский стиль. Семидесятые тоже никуда не ушли. Во все вышеперечисленные направления водолазка залетает идеально.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Как носить водолазку осенью 2021: примеры луков

  • С жакетами, пальто, тренчами.

Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

  • С курткой и пиджаком-оверсайз.

Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

  • С разными джинсами, а также с брюками и с юбками.

Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

Водолазка подходит практически к любому луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть так же женственнно и сексуально, как Роузи Хантингтон-Уайтли.

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