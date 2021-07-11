Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Что для вас летний досуг? Пикник или шашлыки с друзьями на природе? Чашка чая на летней веранде? Или вечернее мероприятие с коктейлями и хорошей музыкой? Для последнего варианта важно правильно подобрать образ и наряд.

Стилист Ольга Чистова собрала в своем Instagram идеи, как стильно выглядеть на вечернем мероприятии.и быть готовой к любой летней вечеринке.

Летние наряды для вечернего мероприятия:

Платье в бельевом стиле. Оно уже достаточно долгое время не сдаёт позиции, благодаря своей комбинаторности и многофункциональности. Ну и кроме прочего, это еще и очень женственная история.





Брючный костюм - ещё один востребованный “товарищ” для вечернего наряда.



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Комбинезон безумно популярен и всегда выглядит элегантно. Подходит, в том числе и для разных культурных и официальных мероприятий.





Объёмные рукава на платье, блузке или рубашке, способны придать нарядности любому образу. Подобные фасоны выглядят весьма женственно и празднично.





Чтобы сделать образ оригинальным и запоминающимся - присмотритесь к асимметричному платью на одно плечо.





Хочется добавить нотку провокации? Тогда лучшего изделия, чем прозрачное платье не найти. Рекомендую надевать поверх другой одежды, изготовленной из плотного материала.





Если говорить про самый интригующий вечерний образ, то здесь впереди планеты всей - женственное элегантное платье с вырезом на спине. Сексуальность и аристократический шик в одном флаконе.





Не забываем про аксессуары, сумочки небольших размеров и обувь - изящные босоножки, лодочки или мюли станут отличным дополнением вашего лука.





Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Обязательный элемент вечернего образа - укладка и макияж. Именно они делают ваш образ завершенным. Важно: не создавайте сложные и каркасные модели причёсок! Перегруженная укладка смотрится, как минимум, вычурно, а в большинстве случаев и вовсе - “привет, прошлый век”. Помните, что сейчас общий вектор направлен на естественность, и это один из основных макротрендов.