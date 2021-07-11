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Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

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Воскресенье 11 июля 2021 09:53
Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Что для вас летний досуг? Пикник или шашлыки с друзьями на природе? Чашка чая на летней веранде? Или вечернее мероприятие с коктейлями и хорошей музыкой? Для последнего варианта важно правильно подобрать образ и наряд.

Стилист Ольга Чистова собрала в своем Instagram идеи, как стильно выглядеть на вечернем мероприятии.и быть готовой к любой летней вечеринке.

Летние наряды для вечернего мероприятия:

Платье в бельевом стиле. Оно уже достаточно долгое время не сдаёт позиции, благодаря своей комбинаторности и многофункциональности. Ну и кроме прочего, это еще и очень женственная история.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Брючный костюм - ещё один востребованный “товарищ” для вечернего наряда.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Комбинезон безумно популярен и всегда выглядит элегантно. Подходит, в том числе и для разных культурных и официальных мероприятий.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Объёмные рукава на платье, блузке или рубашке, способны придать нарядности любому образу. Подобные фасоны выглядят весьма женственно и празднично.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Чтобы сделать образ оригинальным и запоминающимся - присмотритесь к асимметричному платью на одно плечо.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Хочется добавить нотку провокации? Тогда лучшего изделия, чем прозрачное платье не найти. Рекомендую надевать поверх другой одежды, изготовленной из плотного материала.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Если говорить про самый интригующий вечерний образ, то здесь впереди планеты всей - женственное элегантное платье с вырезом на спине. Сексуальность и аристократический шик в одном флаконе.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Не забываем про аксессуары, сумочки небольших размеров и обувь - изящные босоножки, лодочки или мюли станут отличным дополнением вашего лука.

Что надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилистаЧто надеть на вечернее мероприятие летом: подборка актуальных идей от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Обязательный элемент вечернего образа - укладка и макияж. Именно они делают ваш образ завершенным. Важно: не создавайте сложные и каркасные модели причёсок! Перегруженная укладка смотрится, как минимум, вычурно, а в большинстве случаев и вовсе - “привет, прошлый век”. Помните, что сейчас общий вектор направлен на естественность, и это один из основных макротрендов.

Ранее стилист поделилась лайфхаками, как создавать интересные образы из простых вещей.

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