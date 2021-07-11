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Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

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Неділя 11 липня 2021 09:53
Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Що для вас літнє дозвілля? Пікнік або шашлики з друзями на природі? Чашка чаю на літній веранді? Або вечірній захід з коктейлями і хорошою музикою? Для останнього варіанту важливо правильно підібрати образ і наряд.

Стиліст Ольга Чистова зібрала у своєму Instagram ідеї, як стильно виглядати на вечірньому заході.і бути готовою до будь-якої літньої вечірки.

Літні вбрання для вечірнього заходу:

Сукня в білизняному стилі. Вона вже досить довгий час не здає позиції, завдяки своїй комбінаторності і багатофункціональності. Ну і крім іншого, це ще й дуже жіночна історія.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Брючний костюм - ще один затребуваний "товариш" для вечірнього вбрання.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Комбінезон шалено популярний і завжди виглядає елегантно. Підходить, в тому числі і для різних культурних і офіційних заходів.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Об'ємні рукава на плаття, блузці або сорочці, здатні надати нарядності будь-якого образу. Подібні фасони виглядають вельми жіночно і святково.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Щоб зробити образ оригінальним і незабутнім - придивіться до асиметричної сукні на одне плече.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Хочеться додати нотку провокації? Тоді кращого виробу, ніж прозоре плаття не знайти. Рекомендую надягати поверх іншого одягу, виготовленої з щільного матеріалу.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Якщо говорити про самий інтригуючий вечірній образ, то тут попереду планети всієї - жіночне елегантне плаття з вирізом на спині. Сексуальність і аристократичний шик в одному флаконі.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Не забуваємо про аксесуари, сумочки невеликих розмірів і взуття - витончені босоніжки, човники або мюлі стануть відмінним доповненням вашого лука.

Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стилістаЩо надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Обов'язковий елемент вечірнього образу - укладання і макіяж. Саме вони роблять ваш образ завершеним. Важливо: Не створюйте складні і каркасні моделі зачісок! Перевантажене укладання виглядає, як мінімум, химерно, а в більшості випадків і зовсім - "Привіт, минуле століття". Пам'ятайте, що зараз загальний вектор спрямований на природність, і це один з основних макротрендів.

Раніше стиліст поділилася лайфхаками, як створювати цікаві образи з простих речей.

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