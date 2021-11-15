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Настоящее испытание: Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о беременности

Автор: RBC.UA

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила о своей второй беременности в августе этого года. Сейчас она заметно меньше работает, тем не менее принимает участие в съемках для глянца. Новая из них - для журнала Porter Magazine - была опубликована совсем недавно.

В интервью Роузи рассказала о беременности и материнстве. Оказалось, первая из нихстала для нее настоящим испытанием.

"Я оплакивала свою старую жизнь. Будто земля ушла из-под ног. В течение некоторого периода после того, как у меня родился сын, произошел настоящий сдвиг в моей идентичности и был своего рода траур по потере старой жизни, того, кем я была до этого", - рассказала Рози о рождении сына Джека, который появился на свет в 2017 году.

Модель добавила, что ей потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Но позже, когда она вошла в роль мамы, приняла ее, все стало намного проще. Более того - материнство на самом деле расширило ее возможности.

"Я во многом связывала свою личность с тем, как я выгляжу, как я себя чувствую, и у меня действительно появилось это новое чувство жизни. Теперь, когда мне за тридцать, моя уверенность в себе намного больше, и моя способность принимать решения стала сильнее. Я чувствую, что моя жизнь стала более разносторонней", - говорит Рози.

Модель в новой фотосессии (фото: instagram.com/portermagazine)

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовые вещи этой зимы.

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