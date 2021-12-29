Настя Каменских, Леся Никитюк, Лобода и другие: топ-7 горячих домашних образов украинских звезд

Пожалуй, никогда еще мы так много внимания не уделяли своему домашнему облику, как за последние пару лет. Гардеробы сразу пополнились не только комфортными, но и стильными вещами. А желание выглядеть соблазнительно вылилось в покупку шелковых пижам, рубашек и комбинаций.

Многие украинские знаменитости и звезды сети стали не только покупать, но и продавать костюмы. А также активно демонстрировать свои "горячие" домашние образы. Мы выбрали самые эффектные.

Свободный свитшот с принтом и шорты сделали певицу юной и очаровательной (фото: instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофеева сочетает кружевное белье и спортивные брюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Маша Ефросинина выпустила линию соблазнительных пижам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Леся Никитюк решила добавить образу горячую нотку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Светлана Лобода предпочитает хищный принт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Наталья Могилевская остается стильной даже на кухне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кристина Остапчук регулярно разбавляет домашние образы соблазнительными нарядами (фото: instagram.com/kristygor)