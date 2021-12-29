Настя Каменських, Леся Нікітюк, Лобода та інші: топ-7 гарячих домашніх образів українських зірок

Мабуть, ніколи ще ми так багато уваги не приділяли своєму домашньому вигляду, як за останні пару років. Гардероби відразу поповнилися не тільки комфортними, але і стильними речами. А бажання виглядати спокусливо вилилося в покупку шовкових піжам, сорочок і комбінацій.

Багато українських знаменитостей і зірок мережі стали не тільки купувати, але і продавати костюми. А також активно демонструвати свої "гарячі" домашні образи. Ми вибрали найефектніші.

Вільний світшот з принтом і шорти зробили співачку юною і чарівною (фото: instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофєєва поєднує мереживну білизну і спортивні штани (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Маша Єфросиніна випустила лінію спокусливих піжам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Леся Нікітюк вирішила додати образу гарячу нотку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Світлана Лобода обирає хижий принт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Наталя Могилевська залишається стильною навіть на кухні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Христина Остапчук регулярно розбавляє домашні образи спокусливими вбраннями (фото: instagram.com/kristygor)