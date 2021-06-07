Небрежные локоны и косички у лица: какие укладки на лето выбирают топовые блогеры Instagram
Главные укладки лета 2021 - небрежные локоны, небрежные пучки, косички у лица и многие другие фишки. Именно такие прически выбирают топовые блогеры.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.
Эти укладки можно делать хоть каждый день, потому что с каждой из них вы будете на волне популярности, не зря же такие укладки выбирают топовые инфлюенсеры.
- Легкие / небрежные локоны - самая популярная укладка. Забудьте о структурированных / упругих колечках.
- Челка (прямая густая или на две стороны) - летнее прочтение стрижки шегги.
- Гладкий тугой или небрежный пучок с выбивающимися прядями - версия вечерней укладки на теплые дни.
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- Конский хвост, преимущественно низкий, перехвачен лентами или косынкой - тренд с прошлого сезона.
- Пряди / косички у лица - отсылка к стилистике 90-х годов - актуальная тема с прошлого года.
- Распущенные волосы, убранные под косынку, - интересный способ выглядеть ярко и небанально этим летом.
- Волосы, собранные в крабик, - долгоиграющий комфортный и практичный тренд, особенно - для обладательниц длинных волос.
Какие укладки делать летом (instagram.com/faila_spb)
Также стилист напомнила, что в тренде - классическая коса, перехваченная жгутами или резинками у основания и кончиков волос.
Но обратите внимание, что коса, украшенная жгутами по всей длине роста волос, в этом сезоне не так актуальна, как была в прошлом.
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