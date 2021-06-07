Небрежные локоны и косички у лица: какие укладки на лето выбирают топовые блогеры Instagram

Главные укладки лета 2021 - небрежные локоны, небрежные пучки, косички у лица и многие другие фишки. Именно такие прически выбирают топовые блогеры.

Эти укладки можно делать хоть каждый день, потому что с каждой из них вы будете на волне популярности, не зря же такие укладки выбирают топовые инфлюенсеры.

Легкие / небрежные локоны - самая популярная укладка. Забудьте о структурированных / упругих колечках.

Челка (прямая густая или на две стороны) - летнее прочтение стрижки шегги.

Гладкий тугой или небрежный пучок с выбивающимися прядями - версия вечерней укладки на теплые дни.

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Конский хвост, преимущественно низкий, перехвачен лентами или косынкой - тренд с прошлого сезона.

Пряди / косички у лица - отсылка к стилистике 90-х годов - актуальная тема с прошлого года.

Распущенные волосы, убранные под косынку, - интересный способ выглядеть ярко и небанально этим летом.

Волосы, собранные в крабик, - долгоиграющий комфортный и практичный тренд, особенно - для обладательниц длинных волос.

Какие укладки делать летом (instagram.com/faila_spb)

Также стилист напомнила, что в тренде - классическая коса, перехваченная жгутами или резинками у основания и кончиков волос.

Но обратите внимание, что коса, украшенная жгутами по всей длине роста волос, в этом сезоне не так актуальна, как была в прошлом.