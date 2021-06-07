Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram
Головні укладання літа 2021 - недбалі локони, недбалі пучки, кіски біля лиця та багато інших фішок. Саме такі зачіски вибирають топові блогери.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Фаїла Еспібі.
Ці укладання можна робити хоч кожен день, тому що з кожним з них ви будете на хвилі популярності, не дарма ж такі укладання вибирають топові інфлюенсери.
- Легкі / недбалі локони - найпопулярніше укладання. Забудьте про структуровані / пружні кільця.
- Чубчик (прямий, густий або на дві сторони) - літній прочитання стрижки Шеггі.
- Гладкий тугий або недбалий пучок з пасмами, що вибиваються, - версія вечірнього укладання на теплі дні.
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- Кінський хвіст, переважно низький, перехоплений стрічками або косинкою - тренд з минулого сезону.
- Пасма / кіски біля лиця - відсилання до стилістики 90-х років - актуальна тема з минулого року.
- Розпущене волосся, прибрані під косинку, - цікавий спосіб виглядати яскраво і небанально цього літа.
- Волосся, зібране в крабик, - довгограючий комфортний і практичний тренд, особливо - для власниць довгого волосся.
Які укладання обирати цього літа (фото: instagram.com/faila_spb)
Також стилістка нагадала, что класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся, також будет в тренді.
Але зверніть увагу, що коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.
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