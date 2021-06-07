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Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

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Понеділок 07 червня 2021 18:09
Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram Яке укладання вибрати на літо (фото: instagram.com/addisonraee)
Автор: Тетяна Турчанікова

Головні укладання літа 2021 - недбалі локони, недбалі пучки, кіски біля лиця та багато інших фішок. Саме такі зачіски вибирають топові блогери.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Фаїла Еспібі.

Ці укладання можна робити хоч кожен день, тому що з кожним з них ви будете на хвилі популярності, не дарма ж такі укладання вибирають топові інфлюенсери.

  • Легкі / недбалі локони - найпопулярніше укладання. Забудьте про структуровані / пружні кільця.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Чубчик (прямий, густий або на дві сторони) - літній прочитання стрижки Шеггі.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Гладкий тугий або недбалий пучок з пасмами, що вибиваються, - версія вечірнього укладання на теплі дні.

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Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Кінський хвіст, переважно низький, перехоплений стрічками або косинкою - тренд з минулого сезону.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Пасма / кіски біля лиця - відсилання до стилістики 90-х років - актуальна тема з минулого року.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Розпущене волосся, прибрані під косинку, - цікавий спосіб виглядати яскраво і небанально цього літа.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

  • Волосся, зібране в крабик, - довгограючий комфортний і практичний тренд, особливо - для власниць довгого волосся.

Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

Які укладання обирати цього літа (фото: instagram.com/faila_spb)

Також стилістка нагадала, что класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся, також будет в тренді.

Але зверніть увагу, що коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.

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