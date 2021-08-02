Необычное мини и трендовые сандалии: Барбара Палвин показала романтичный образ на выход

Барбара Палвин - одна из самых популярных моделей в фешн-мире. А еще - в сети Instagram. Девушка так часто демонстрирует здесь свои луки, что стала практически иконой стиля наравне с Хейли Бибер, Кайли Дженнер и другими модницами.
Новый образ Палвин подчеркнул ее стройное тело и умение составить безупречный аутфит.
Барбара надела мини-платье коричневого оттенка с ассиметричным кроем. Такая модель сейчас популярна среди инфлюенсеров и тех, кто хочет первыми носить ультрамодные вещи. К таким относятся и обувь модели: вьетнамки-босоножки с квадратным носком уже завоевали все инста-пространство. Из аксессуаров модель взяла также сумку в тон наряду, а волосы перевязала платком. Получилось стильно и необычно!
Барбара Палвин в новом наряде (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"До и после обеда", - написала Палвин под снимками, на которых позирует с серьезным и веселым выражением лица. По всей видимости, фото делал ее бойфренд Дилан Спроус. Парень вскоре отметит свой день рождения. Так что наверняка нас ждет еще не один образ влюбленной модели.
Ранее Барбара продемонстрировала, что она заметно похудела.