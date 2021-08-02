Незвичайне міні і трендові сандалі: Барбара Палвін показала романтичний образ на вихід

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей у фешн-світі. А ще - в мережі Instagram. Дівчина так часто демонструє тут свої луки, що стала практично іконою стилю нарівні з Хейлі Бібер, Кайлі Дженнер та іншими модницями.
Новий образ Палвін підкреслив її струнке тіло і вміння скласти бездоганний аутфіт.
Барбара одягла міні-сукню коричневого відтінку з асиметричним кроєм. Така модель зараз популярна серед інфлюенсерів і тих, хто хоче першими носити ультрамодні речі. До таких належать і взуття моделі: в'єтнамки-босоніжки з квадратним носком вже завоювали все інста-простір. З аксесуарів модель взяла також сумку в тон вбранню, а волосся перев'язала хусткою. Вийшло стильно і незвично!
Барбара Палвін у новому вбранні (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"До і після обіду", - написала Палвін під знімками, на яких позує з серйозним і веселим виразом обличчя. Як видно, фото робив її бойфренд Ділан Спроус. Хлопець незабаром відзначить свій день народження. Так що напевно нас чекає ще не один образ закоханої моделі.
Раніше Барбара продемонструвала, що вона помітно схудла.