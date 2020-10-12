Нереально красивая: Кайли Дженнер в роскошном платье восхитила сеть безупречным телом

Поклонники не могут налюбоваться

Кайли Дженнер показала новые фото со съемок, где предстала в очередном роскошном и весьма пикантном образе. Звезда надела мини-платье от Versace персикового оттенка, расшитое блестками. С глубоким декольте, на тонких бретельках и подчеркнутой линией талии, оно едва прикрывало пышные формы 23-летней дивы. Дополнили аутфит изысканные украшения, маникюр в тон наряду, макияж с выразительными глазами и чувственными губами. Завершала образ прическа, которую давно облюбовали все сестры знаменитой династии – высокий "кукольный" хвост с уложенными волнами по плечам локонами.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В качестве подписи Кайли ограничилась эмодзи в виде короны, а также словами «персиковый гламур». А вот фанаты, которых у девушки уже более 197 миллионов, оставили около 32 000 комментариев. Они называют Дженнер "самой красивой", "лучшей", "восхитительной" и "просто нереальной".

К слову, к гламурным нарядам Кайли приучает и свою маленькую дочь Сторми. Молодая мама часто берет ребенка с собой на разнообразные тусовки и в поездки. Часто наряды 2-летней крошки точь-в-точь повторяют образы стильной мамочки.

Один из недавних экспериментов с одеждой в таком же стиле Кайли показала несколько дней назад: Кайли с дочерью снялись в ролике, где выпекают свое любимое печенье на Хэллоуин.