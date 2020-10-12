ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нереально красива: Кайлі Дженнер у розкішній сукні захопила мережу бездоганним тілом

Новость на русском → Понеділок 12 жовтня 2020 15:33
Нереально красива: Кайлі Дженнер у розкішній сукні захопила мережу бездоганним тілом Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Шанувальники не можуть намилуватися

Кайлі Дженнер показала нові фото зі зйомок, де постала в черговому розкішному і вельми пікантному образі. Зірка одягла міні-сукню від Versace персикового відтінку, розшиту блискітками. З глибоким декольте, на тонких бретельках і підкресленою лінією талії, вона ледь прикривало пишні форми 23-річної діви. Доповнили аутфіт вишукані прикраси, манікюр в тон вбранню, макіяж з виразними очима і чуттєвими губами. Завершувала образ зачіска, яку давно облюбували всі сестри знаменитої династії – високий "ляльковий" хвіст з укладеними хвилями локонами по плечах.

Нереально красива: Кайлі Дженнер у розкішній сукні захопила мережу бездоганним тіломНереально красива: Кайлі Дженнер у розкішній сукні захопила мережу бездоганним тіломКайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

В якості підпису Кайлі обмежилася емодзі у вигляді корони, а також словами "персиковий гламур". А ось фанати, яких у дівчини вже понад 197 мільйонів, залишили близько 32 000 коментарів. Вони називають Дженнер "найкрасивішою", "найкращою", "чудовою" та "просто нереальною"...

До речі, до гламурних речей Кайлі привчає і свою маленьку дочку Стормі. Молода мама часто бере дитину із собою на різноманітні тусовки і в поїздки. Часто вбрання 2-річної крихти точнісінько повторюють образи стильної матусі.

Один з недавніх експериментів з одягом в такому ж стилі Кайлі показала кілька днів тому: Кайлі з дочкою знялися в ролику, де випікають своє улюблене печиво на Хеллоуїн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Кайли Дженнер модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці