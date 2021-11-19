В невесомом платье из тюля: 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила новую обложку

Стильное платье, которое обладательнице роскошной внешности подобрали для съемки, подойдет обладательницам разных типов фигур. Юная модель может вдохновить на эксперименты с подбором образа накануне праздничных вечеринок.

Дева Кассель на обложке глянца (фото: instagram.com/glamourspain)

Для обложки Деве подобрали пышное платье из полупрозрачного тюля от Dior. Волосы девушке уложили на прямой пробор и сделали нейтральный макияж. Выглядела юная наследница знаменитых актеров просто потрясающе, что не удивительно - внешность модели часто сравнивают с внешностью Моники. И Дева обещает стать не менее успешной! Она уже снималась для рекламных кампаний Dolce & Gabbana и многих журналов, заслужив статут "новой музы итальянской моды".