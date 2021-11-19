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У невагомій сукні з тюлю: 17-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя прикрасила нову обкладинку

Автор: RBC.UA

Інтерес публіки до Деви Кассель - старшої дочки Моніки Беллуччі і Венсана Касселя - тільки розгорається. Юна спадкоємиця акторів, яка в останні кілька років буквально вийшла з тіні і зробила значний ривок в кар'єрі, стала героїнею нової обкладинки іспанського Glamour.

В зимньому номері, присвяченому приходу зими, Дева постала в образі романтичному і невагомому. Представники глянцю відзначили, що з "невинністю і чарами" дівчини цей номер стане ще більш затребуваним і цікавим. А також, що 17-річна дочка Моніки Беллуччі - їхня справжня улюблениця.

Стильна сукня, яку власниці розкішної зовнішності підібрали для зйомки, підійде володаркам різних типів фігур. Юна модель може надихнути на експерименти з підбором образу напередодні святкових вечірок.

Дева Кассель на обкладинці глянцю (фото: instagram.com/glamourspain)

Для обкладинки Деві підібрали пишну сукню з напівпрозорого тюлю від Dior. Волосся дівчині уклали на прямий проділ і зробили нейтральний макіяж. Виглядала юна спадкоємиця знаменитих акторів просто приголомшливо, що не дивно - зовнішність моделі часто порівнюють із зовнішністю Моніки. І Дева обіцяє стати не менш успішною! Вона вже знімалася для рекламних кампаній Dolce & Gabbana і багатьох журналів, заслуживши статут "нової музи італійської моди".

Раніше ми писали про топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їх рідкісну красу.

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