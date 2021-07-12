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Нежная и воздушная: Кейт Миддлтон восхитила безупречным летним образом на Уимблдоне

Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон впервые после самоизоляции вышла в свет. Герцогиня отправилась на финал Уимблдона в компании своего отца, Майкла Миддлтона. Она была в восторженном состоянии, с интересом наблюдая за происходящим и с удовольствием участвуя в забавах всех болельщиков на стадионе. И выглядела, как всегда, прекрасно.

На мероприятие икона стиля подобрала себе воздушный образ, который как обычно покорил ее фанатов по всему миру. Снимки и отчет с события уже опубликованы на странице королевской семьи в сети Instagram.

Кейт надела женственное платье зефирного нежно-розового оттенка. Оно было в духе любимых герцогиней нарядов: с рукавами-фонариками, рядом пуговиц, аккуратным воротником-стойкой, поясом на талии, а также летящей юбкой. И сделало образ воздушным и легким, подчеркнув стройную фигуру Миддлтон.

Кейт Миддлтон посетила финальный турнир (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

К наряду жена принца Уильяма подобрала светлый клатч, а также классические туфли на широком каблуке и с ремешками на щиколотках. Из украшений она предпочла небольшие серьги с драгоценными камнями и солнцезащитные очки. Волосы Кейт были уложены мягкими волнами, а макияж выполнен в приглушенных оттенках.

Напомним, ранее мы писали о том, какие платья из гардероба Кейт Миддлтон популярны этим летом. Вдохновляемся!

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