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Нежный барвинок: стилист показала, как носить главный цвет 2022 года Very Peri

Автор: Марина Настевич

На днях Pantone объявил главный цвет наступающего 2022 года - Very Peri. Вдохновились сотрудники Института необычной красотой цветка барвинок – его цветение имеет удивительный сине-голубо-фиолетовый окрас. Собственно, это смесь лавандового и синего.

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram яркие и модные идеи, как и с чем носить этот оттенок.

За счет примеси серого, он и не такой бледный, как лавандовый, и в меру яркий, и не такой глубокий, как фиолетовый.

"Что мне нравится в цветовой моде, так это отсутствие шмоточной токсичности, т.е. никто вас не устыдит, что вы носите устаревший оттенок. В отличие от фасонов, обуви и сумок. Поэтому любые оттенки можно варьировать под свой вкус и колорит", - отметила Денисова.

Например, брюнетки выдержат более глубокие, насыщенные оттенки. А блондинкам можно и посветлее или приглушеннее.

На фото можете увидеть несколько сочетаний с новым оттенком года Very Peri.

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист поделилась рабочими советами, как выглядеть дорого при минимальных затратах.

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