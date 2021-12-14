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Ніжний барвінок: стиліст показала, як носити головний колір 2022 року Very Peri

Автор: Марина Настевич

Днями Pantone оголосив головний колір наступаючого 2022 року - Very Peri. Надихнулися співробітники Інституту незвичайною красою квітки барвінок - її цвітіння має дивовижне синьо-блакитно-фіолетове забарвлення. Власне, це суміш лавандового і синього.

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram яскраві і модні ідеї, як і з чим носити цей відтінок.

За рахунок домішки сірого, він і не такий блідий, як лавандовий, і в міру яскравий, і не такий глибокий, як фіолетовий.

"Що мені подобається в колірній моді, так це відсутність шмоточної токсичності, тобто ніхто вас не засоромить, що ви носите застарілий відтінок. На відміну від фасонів, взуття та сумок. Тому будь-які відтінки можна варіювати під свій смак і колорит", - зазначила Денисова.

Наприклад, брюнетки витримають більш глибокі, насичені відтінки. А блондинкам можна і більш світлі або приглушені.

На фото можете побачити кілька поєднань з новим відтінком року Very Peri.

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст поділилася робочими порадами, як виглядати дорого при мінімальних витратах.

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