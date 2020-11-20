Никаких спортивных костюмов: Виктория Бекхэм показала, как одевается дома во время карантина

Виктория Бекхэм - признанная икона стиля, которая приучила весь мир к своим безупречным нарядам на выход. И даже для работы из дома она старается выбрать вещи стильные, безупречно скомбинировав их. "Кто сказал, что работа на дому должна означать спортивные костюмы и тапочки? Свежая рубашка и идеальный свитер - все, что вам нужно!", - написала звезда под новым постом в своем блоге, мотивировав своим видом одеваться хорошо всегда.

Новый образ Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория надела синие классического кроя джинсы с отворотами, а также ярко-голубую рубашку и синий свитер. К ним 46-летняя звезда подобрала легкий макияж, подчеркнув свою гладкую кожу легким сиянием хайлайтера, а губы - блеском. "Распахнуть" глаза помогли накладные ресницы, а также четко очерченные светлым карандашом брови. Виктория показала также кадр в полный рост, где сидит у себя на кухне перед онлайн-встречами. А после и некоторые детали лука, как она делает часто.

Фатанам образ многодетной мамы пришелся по душе, они буквально засыпали звезду комплиментами. "Вы выглядишь просто замечательно!", "Спасибо за вдохновение", "Ты лучшая", "Возможно, самые горячие фото, которые ты когда-либо постила", - пишут они. Нашлись и те, кто посетовал на цены бренда. "Ассортимент одежды Виктории - просто сказка. Но я не могла бы себе позволить такие цены"...

Напомним, ранее фанаты уже "стыдили" Викторию за дороговизну вещей ее бренда.