Ніяких спортивних костюмів: Вікторія Бекхем показала, як одягається вдома під час карантину

Вікторія Бекхем - визнана ікона стилю, яка привчила весь світ до своїх бездоганних образів на вихід. І навіть для роботи з дому вона намагається вибрати стильні речі, бездоганно скомбінувавши їх. "Хто сказав, що робота на дому має означати спортивні костюми і тапочки? Свіжа сорочка і ідеальний светр - все, що вам потрібно!", - написала зірка під новим постом у своєму блозі, мотивувавши своїм виглядом одягатися добре завжди.

Новий образ Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія одягла сині джинси класичного крою, а також яскраво-блакитну сорочку і синій светр. До них 46-річна зірка підібрала легкий макіяж, підкресливши свою гладку шкіру легким сяйвом хайлайтера, а губи - блиском. "Розкрити" очі допомогли накладні вії, а також чітко окреслені світлим олівцем брови. Вікторія показала також кадр в повний зріст, де сидить у себе на кухні перед онлайн-зустрічами. А після і деякі деталі лука, як вона робить часто.

Фатанам образ багатодітної мами припав до душі, вони буквально засипали зірку компліментами. "Ви виглядаєш просто чудово!", "Спасибі за натхнення", "Ти найкраща", "Можливо, найгарячіші фото, які ти коли-небудь постила", - пишуть вони. Знайшлися й ті, хто поскаржився на ціни бренда. "Асортимент одягу Вікторії - просто казка. Але я не могла б собі дозволити такі ціни"...

Нагадаємо, раніше фанати вже "соромили" Вікторію за дорожнечу речей її бренду.