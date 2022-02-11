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Никакого гламура: беременная Рианна выбрала простой образ, в котором ее сложно узнать

Автор: Ольга Турчаникова

Беременная Рианна успевает не только совершать модные выходы в свет, строить бизнес и планировать свадьбу с отцом своего ребенка, но и заниматься благотворительностью.

На днях звезда была замечена возле общежития американских ветеранов West Los Angeles Veterans Affairs.

Звезда приехала на встречу без фотографов на простом грузовике, забитом вещами первой необходимости: здесь были спальные мешки, одежда, одеяла и предметы гигиены.

"Она всех нас выслушала и все лично нам отдала. Сделала селфи со всеми, кто попросил. Спасибо ей за поддержку и за уделенное время", – поделили жильцы общежития.

Одета суперзвезда была также более чем скромно: она выбрала для поездки черные спортивные брюки и худи с капюшоном, которые дополнила кедами и защитной маской.

По всей видимости, певица хотела привлечь как можно меньше внимания. Что особенно тронуло фанатов, которые знают ее страсть к экстравагантным нарядам.

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