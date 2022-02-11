Ніякого гламуру: вагітна Ріанна вибрала простий образ, в якому її складно впізнати

Вагітна Ріанна встигає не тільки здійснювати модні виходи в світ, будувати бізнес і планувати весілля з батьком своєї дитини, а й займатися благодійністю.

Зірка приїхала на зустріч без фотографів на простій вантажівці, забитій речами першої необхідності: тут були спальні мішки, одяг, ковдри і предмети гігієни.

"Вона всіх нас вислухала і все особисто нам віддала. Зробила селфі з усіма, хто попросив. Спасибі їй за підтримку і за приділений час", – поділилися мешканці гуртожитку.

Одягнена суперзірка була також більш ніж скромно: вона вибрала для поїздки чорні спортивні штани і худі з капюшоном, які доповнила кедами і захисною маскою.

По всій видимості, співачка хотіла привернути якомога менше уваги. Що особливо зворушило фанатів, які знають її пристрасть до екстравагантних нарядів.