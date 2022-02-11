Ніякого гламуру: вагітна Ріанна вибрала простий образ, в якому її складно впізнати

Вагітна Ріанна встигає не тільки здійснювати модні виходи в світ, будувати бізнес і планувати весілля з батьком своєї дитини, а й займатися благодійністю.
Днями зірка була помічена біля гуртожитку американських ветеранів West Los Angeles Veterans Affairs.
Зірка приїхала на зустріч без фотографів на простій вантажівці, забитій речами першої необхідності: тут були спальні мішки, одяг, ковдри і предмети гігієни.
"Вона всіх нас вислухала і все особисто нам віддала. Зробила селфі з усіма, хто попросив. Спасибі їй за підтримку і за приділений час", – поділилися мешканці гуртожитку.
Одягнена суперзірка була також більш ніж скромно: вона вибрала для поїздки чорні спортивні штани і худі з капюшоном, які доповнила кедами і захисною маскою.
По всій видимості, співачка хотіла привернути якомога менше уваги. Що особливо зворушило фанатів, які знають її пристрасть до екстравагантних нарядів.
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