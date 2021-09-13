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Носим колготки стильно: модная инструкция от эксперта

Автор: Марина Настевич

С приходом осени многие стали носить уже с платьями/юбками/шортами колготки и задались вопросом: что же делать, какие брать, чтобы было тепло, красиво и стильно?

Стилист Анна Мишаевна поделилась в Instagram советами и рекомендациями, как же носить колготки и выглядеть актуально и не вульгарно.

Носим колготки стильно:

Выбирайте матовые 8-10 ден, не блестящие телесные колготки и без эффекта загара (иногда не совпадает цвет лица и ног), но не очень греют. Лучше брать без рисунка и минимальное количество ден, без блеска.



Пусть колготки будут продолжением по цвету обуви, так ножка выглядит длиннее, либо можно продолжением цвета юбки.

Если хотите добавить акцент или динамику в образ, то можно выбрать цветные колготки в тон обуви или юбки, одежды в целом, но не переборщите, делайте, если умеете, не у всех получается.



Для акцентности и динамики можно носить черные колготки с принтом. Выбирайте аккуратно, так как принт расширяет ногу. Можно выбрать мелкий лаконичный рисунок, допустим горох или геометрию и тд, или логоманию. Тут ещё важно, как они смотрятся в образе.



Прозрачные черные и коричневые (шоколадная дымка) колготки с небольшим ден ножку визуально делают уже.



Колготки в сеточку - если честно, я их не очень люблю, но в некоторых образах, они смотрятся гармонично, в любом случае, выбирайте тогда мелкую сетку. Если ножки полные - воздержитесь от подобных колготок, чтобы не превратить ножки в перетянутую колбаску.

Если холодно и хочется утеплиться, то выбирайте колготки с кашемиром, но помните, что ножка будет объёмнее. Лучшее решение 50 ден матовые.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Напомним, ранее стилист показала модные головные уборы на осень.

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