Носим колготки стильно: модная инструкция от эксперта

Носим колготки стильно:

Выбирайте матовые 8-10 ден, не блестящие телесные колготки и без эффекта загара (иногда не совпадает цвет лица и ног), но не очень греют. Лучше брать без рисунка и минимальное количество ден, без блеска.



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Пусть колготки будут продолжением по цвету обуви, так ножка выглядит длиннее, либо можно продолжением цвета юбки.

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Если хотите добавить акцент или динамику в образ, то можно выбрать цветные колготки в тон обуви или юбки, одежды в целом, но не переборщите, делайте, если умеете, не у всех получается.



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Для акцентности и динамики можно носить черные колготки с принтом. Выбирайте аккуратно, так как принт расширяет ногу. Можно выбрать мелкий лаконичный рисунок, допустим горох или геометрию и тд, или логоманию. Тут ещё важно, как они смотрятся в образе.



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Прозрачные черные и коричневые (шоколадная дымка) колготки с небольшим ден ножку визуально делают уже.



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Колготки в сеточку - если честно, я их не очень люблю, но в некоторых образах, они смотрятся гармонично, в любом случае, выбирайте тогда мелкую сетку. Если ножки полные - воздержитесь от подобных колготок, чтобы не превратить ножки в перетянутую колбаску.



Если холодно и хочется утеплиться, то выбирайте колготки с кашемиром, но помните, что ножка будет объёмнее. Лучшее решение 50 ден матовые.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)