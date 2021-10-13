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С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

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Среда 13 октября 2021 11:01
С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков Как носить дубленку, свежие идеи (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень и зима - время "выгуливать" любимую верхнюю одежду, так что многие его ждут с нетерпением! Как носить дубленку в этом холодном сезоне, чтобы и стильно, и нетривиально?

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ свежих и "не заезженных" луков на каждый день.

Как носить дубленку в 2021: топ ярких идей

  • С юбкой. "Зебра" и плиссе - в трендах в этом сезоне.

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

  • С брюками с высокой талией, а под дубленку - только футболку! В таком варианте можно не дожидаться зимы.

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

  • Со спортивными штанами, спортивными костюмами и укороченными брюками, актуально и ярко.

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

  • С высокими сапогами, кожаными штанами и джинсами актуального кроя. Такие варианты особенно выигрышно смотрятся с длинными моделями дубленок.

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

  • Со свитером и комбинезоном из трикотажа "в рубчик". Тепло и нескучно!

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

  • С каблуком отлично смотрится дубленка любого кроя и любой длины.

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

  • Мини-юбка или белые расклешенные джинсы? Смотря куда высобрались, на свидание или на деловую встречу. Выбирайте под настроение!

С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков

Как носить дубленку этой осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой, не совершайте обычных ошибок.

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