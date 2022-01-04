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Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022

Автор: Ольга Турчаникова

Эльза Хоск, как и ее коллега Роузи Хантингтон-Уайтли, любит стильные аутфиты, а также вдохновляющие подборки из них. На днях скандинавская икона стиля показала свои образы на каждый день.

Нейтральные, как определила их модель, но в то же время безупречно сложенные и продуманные до мелочей. Учимся составлять луки, как это умеет делать Эльза.

Бежевый тренч – по-прежнему актуальная вещь в гардеробах модниц. С черными классическими брюками с высокой посадкой, черным топом и лоферами он смотрится невероятно эффектно. Эльза также носит ультрамодные очки и свою любимую сумку.

Эльза Хоск любит классику (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для прогулки Эльза Хоск выбирает расслабленные кардиганы, объемные джинсы и пальто-оверсайз. Дополняют их ботинки-казаки и сумка молочного оттенка.

И расслабленные образы (фото: instagram.com/hoskelsa)

Свитер с широкими рукавами и горловиной девушка дополнила меховым жилетом. Они стали идеальным дополнением к прямым джинсам и ботильонам с квадратным носком и каблуком.

Иделально на каждый день (фото: instagram.com/hoskelsa)

Узкие черные брюки, серый джемпер с V-образным вырезом и прямое пальто – лучший вариант, когда срочно нужен образ "без заморочек".

Черный к тому же отлично стройнит (фото: instagram.com/hoskelsa)

Коричневая кожаная куртка-оверсайз, джинсы-скинни и сапоги-казаки Хоск дополнила бейсболкой. И выглядела сногсшибательно.

Кожаный бомбер подойдет для любителей экспериментов (фото: instagram.com/hoskelsa)

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