Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022

Бежевый тренч – по-прежнему актуальная вещь в гардеробах модниц. С черными классическими брюками с высокой посадкой, черным топом и лоферами он смотрится невероятно эффектно. Эльза также носит ультрамодные очки и свою любимую сумку.

Эльза Хоск любит классику (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для прогулки Эльза Хоск выбирает расслабленные кардиганы, объемные джинсы и пальто-оверсайз. Дополняют их ботинки-казаки и сумка молочного оттенка.

И расслабленные образы (фото: instagram.com/hoskelsa)

Свитер с широкими рукавами и горловиной девушка дополнила меховым жилетом. Они стали идеальным дополнением к прямым джинсам и ботильонам с квадратным носком и каблуком.

Иделально на каждый день (фото: instagram.com/hoskelsa)

Узкие черные брюки, серый джемпер с V-образным вырезом и прямое пальто – лучший вариант, когда срочно нужен образ "без заморочек".

Черный к тому же отлично стройнит (фото: instagram.com/hoskelsa)

Коричневая кожаная куртка-оверсайз, джинсы-скинни и сапоги-казаки Хоск дополнила бейсболкой. И выглядела сногсшибательно.

Кожаный бомбер подойдет для любителей экспериментов (фото: instagram.com/hoskelsa)