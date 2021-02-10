Что носить в новом сезоне: топ-7 модных тенденций с Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week впервые в этом году проходил в необычном диджитал-формате. Дизайнерам вновь предложили демонстрировать внесезонные коллекции No season 2021, а наблюдать показы мог любой желающий онлайн.
Для тех же, кто пропустил шоу, но хочет даже в условиях пандемии оставаться модным, мы выделили несколько главных трендов с украинской Недели моды.
Мода стала максимально удобной, и оверсайз отлично вписывается в этот формат. Пиджаки, пальто, брюки и рубашки на пару размеров больше отлично смотрятся на хрупких женских фигурах. А еще создают ощущение защищенности и уюта.
В сложившихся условиях дизайнеры вовсю начали экспериментировать с головными уборами, порой преходящими в маски или попросту закрывающими все лицо. Фантазийные береты, балаклавы, шапки-капюшоны и шапки-кольчуги - новый способ защититься от непогоды, а может, и реальности.
Яркие сочные оттенки, которые напоминают о радости жизни и скорой весне, отлично впишутся в наши гардеробы. Особенно эффектно смотрится сочетание нескольких таких цветов.
Соблазнительные мини-платья, боди, сетки и микрошорты с пиджаками - сексуальные образы с бунтарскими нотками есть практически у каждого дизайнера. Демонстрация миру красоты женского тела с помощью бельевых и гранж-элементов по-прежнему в тренде.
FROLOV, LALLIER, Arutiunova, Kir Khartley, Starchak (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)
В противовес им на подиуме дефилируют модели с максимально закрытых платьях в пол, юбках миди и "скромных" костюмах. Порой такие женственные образы смотрятся не менее соблазнительно предыдущего пункта.
ARTEMKLIMCHUK, 91LAB, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, BURENINA, LAPTSO (фото: пресс-служба UFW)
Рисунки, полоски, цветочки, надписи, клетка, абстрактные элементы и размытые неоновые узоры… Дизайнеры щедро украсили вещи принтом, предложив отличную альтернативу однотонным вариантам.
В макияже моделей визажисты в основном сделали ставку на естественность: легкий тон, сияние кожи и тронутые разве что нейтральным блеском губы. Но и без ярких теней и smoky также не обошлось.
Также мы писали о советах стилиста, как оставаться модными в холода. Эти лайфхаки легко применить в украинских реалиях.