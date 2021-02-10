Що носити в новому сезоні: топ-7 модних тенденцій з Ukrainian Fashion Week

Оверсайз

Мода стала максимально зручною, і оверсайз відмінно вписується в цей формат. Піджаки, пальто, брюки та сорочки на пару розмірів більше відмінно виглядають на тендітних жіночих фігурах. А ще створюють відчуття захищеності і затишку.

Litkovskaya, LEM, Chereshnivska, Arutiunova, Postushna, ARTEMKLIMCHUK (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)

Незвичайні головні убори

У сформованих умовах дизайнери щосили почали експериментувати з головними уборами, часом вони переходять в маски або просто закривають все обличчя. Фантазійні берети, балаклави, шапки-капюшони і шапки-кольчуги - новий спосіб захиститися від негоди, а може, і реальності.

LEM, DZHUS, Polina Veller, Gaptuvalnya, UFEG (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)

Соковиті відтінки

Яскраві соковиті відтінки, що нагадують про радощі життя і прийдешню весну, відмінно впишуться в наші гардероби. Особливо ефектно виглядає поєднання кількох таких кольорів.

LEM, Burenina, Donezz, Polina Veller, VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)

Відверта сексуальність

Спокусливі міні-сукні, боді, сітки і мікрошорти з піджаками - сексуальні образи з бунтівними нотками є практично у кожного дизайнера. Демонстрація світу краси жіночого тіла за допомогою білизняних і гранж-елементів, як і раніше, в тренді.

FROLOV, LALLIER, Arutiunova, Kir Khartley, Starchak (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)

"Скромність"

На противагу їм на подіумі моделі дефілюють з максимально закритих сукнях в підлогу, спідницях міді і "скромних" костюмах. Деколи такі жіночні образи виглядають не менш спокусливо попереднього пункту.

ARTEMKLIMCHUK, 91LAB, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, BURENINA, LAPTSO (фото: прес-служба UFW)

Принт

Малюнки, смужки, квіточки, написи, клітина, абстрактні елементи і розмиті неонові візерунки... Дизайнери щедро прикрасили речі принтом, запропонувавши відмінну альтернативу однотонним варіантами.

LEM, 91LAB, ARTEMKLIMCHUK, ROUSSIN (фото: прес-служба UFW)

Натуральність

В макіяжі моделей візажисти в основному зробили ставку на природність: легкий тон, сяйво шкіри і злегка тронуті хіба що нейтральним блиском губи. Але і без яскравих тіней і smoky також не обійшлося.

Головна тенденція в макіяжі - натуральність (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)