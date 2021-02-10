Що носити в новому сезоні: топ-7 модних тенденцій з Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week перше в цьому році проходив в незвичайному діджитал-форматі. Дизайнерам знову запропонували демонструвати позасезонні колекції No season 2021, а спостерігати покази міг кожен охочий онлайн.
Для тих, хто пропустив шоу, але хоче навіть в умовах пандемії залишатися модним, ми виділили кілька головних трендів з українського Тижня моди.
Мода стала максимально зручною, і оверсайз відмінно вписується в цей формат. Піджаки, пальто, брюки та сорочки на пару розмірів більше відмінно виглядають на тендітних жіночих фігурах. А ще створюють відчуття захищеності і затишку.
У сформованих умовах дизайнери щосили почали експериментувати з головними уборами, часом вони переходять в маски або просто закривають все обличчя. Фантазійні берети, балаклави, шапки-капюшони і шапки-кольчуги - новий спосіб захиститися від негоди, а може, і реальності.
Яскраві соковиті відтінки, що нагадують про радощі життя і прийдешню весну, відмінно впишуться в наші гардероби. Особливо ефектно виглядає поєднання кількох таких кольорів.
Спокусливі міні-сукні, боді, сітки і мікрошорти з піджаками - сексуальні образи з бунтівними нотками є практично у кожного дизайнера. Демонстрація світу краси жіночого тіла за допомогою білизняних і гранж-елементів, як і раніше, в тренді.
FROLOV, LALLIER, Arutiunova, Kir Khartley, Starchak (фото: прес-служба UFW; Віталій Носач, РБК-Україна)
На противагу їм на подіумі моделі дефілюють з максимально закритих сукнях в підлогу, спідницях міді і "скромних" костюмах. Деколи такі жіночні образи виглядають не менш спокусливо попереднього пункту.
ARTEMKLIMCHUK, 91LAB, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, BURENINA, LAPTSO (фото: прес-служба UFW)
Малюнки, смужки, квіточки, написи, клітина, абстрактні елементи і розмиті неонові візерунки... Дизайнери щедро прикрасили речі принтом, запропонувавши відмінну альтернативу однотонним варіантами.
В макіяжі моделей візажисти в основному зробили ставку на природність: легкий тон, сяйво шкіри і злегка тронуті хіба що нейтральним блиском губи. Але і без яскравих тіней і smoky також не обійшлося.
Також ми писали про поради стиліста, як залишатися модними в холоди. Ці лайфхаки легко застосувати в українських реаліях.