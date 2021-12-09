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Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

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Четверг 09 декабря 2021 19:09
Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022 Кожаная юбка и топ (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Татьяна Турчаникова

Снег - снегом, а красивые женственные луки с приходом зимы никто не отменял. Традиционно, в зимний период мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому, в ходу - 2-3 силуэта: прямой и трапецевидный.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Главное - берегите здоровье и носите сверху шубку или длинный уютный пуховик, а красоту аутфита можно продемонстрировать в помещении, например, в кафе или ресторане.

Идеально на зиму: актуальные юбки для холодного сезона

Фактуры / текстуры / ткани:

  • Костюмные ткани
  • Твид
  • Джинса
  • Вельвет
  • Кожа / экокожа и замша
  • Трикотаж

Юбки из кожи / экокожи смело можно считать базой, так же, как и плиссе. Трикотажные юбки стали прямыми и трапецевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка.

Какую юбку выбрать на зиму 2022

  • Мини-юбка

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Кожаная юбка

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Юбка в складку

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Юбка-плиссе

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Джинсовые юбки

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Прямые юбки

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Трикотажные юбки

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

  • Юбки-трапеции

Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

Какую юбку выбрать на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист назвала топ-7 незаменимых вещей из трикотажа на зиму.

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