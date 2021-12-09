Снег красоте не помеха: стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022

Снег - снегом, а красивые женственные луки с приходом зимы никто не отменял. Традиционно, в зимний период мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому, в ходу - 2-3 силуэта: прямой и трапецевидный.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова. Главное - берегите здоровье и носите сверху шубку или длинный уютный пуховик, а красоту аутфита можно продемонстрировать в помещении, например, в кафе или ресторане.

Идеально на зиму: актуальные юбки для холодного сезона Фактуры / текстуры / ткани: Костюмные ткани

Твид

Джинса

Вельвет

Кожа / экокожа и замша

Трикотаж Юбки из кожи / экокожи смело можно считать базой, так же, как и плиссе. Трикотажные юбки стали прямыми и трапецевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка. Какую юбку выбрать на зиму 2022 Мини-юбка Кожаная юбка Юбка в складку Юбка-плиссе Джинсовые юбки Прямые юбки Трикотажные юбки Юбки-трапеции Какую юбку выбрать на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)