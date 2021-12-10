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Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 року

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П'ятниця 10 грудня 2021 19:01
Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 року Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Інститут Pantone анонсував довгоочікуваний колір 2022 року - ним став колір під назвою Very Peri 17-3938.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів, що Very Peri можна описати, як "синій з лавандовим відтінком".

"Він приємний оку і нез'ясовно привабливий. Особисто у мене він асоціюється зі спокоєм і життєвою енергією, яка наповнює все навколо".

Що ж символізує цей колір і чому експерти з Pantone вибрали саме його? Справа в тому, що Very Peri - реакція на бурхливо мінливий світ з його технологічними змінами і глобальними потрясіннями, як, наприклад, 2-х річний локдаун, додав дизайнер.

Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 рокуЗнаменитості давано люблять цей колір (фото: instagram.com/kyliejenner)

Very Peri несе в собі ті цінності, які будуть необхідні суспільству в 2022 році. Увібравши в себе якості класичного синього (спокій, витриманість, надійність), колір також взяв найкраще від фіолетового півтони - енергійність, радісне ставлення до життя і динамічність.

Саме фіолетовий півтон відображає креативність, інноваційність і творче самовираження, які і несе в собі Very Peri.

Колір нібито говорить нам: "Розслабтеся і самовиражайтеся, найсумніше вже позаду! Прийшов час великих змін!".

Новий лавандовий: як носити

Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 року

Між синім і лавандовим (фото: Getty Images)

Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 року

Колір 2022 року підкорює серця (instagram.com/andre_tan_official/)

Як носити новий лавандовий: Андре Тан розповів про головний колір 2022 року

Прийшла пора самовиражатися! (фото: Getty Images)

Раніше стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022.

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