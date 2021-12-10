Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года

Институт Pantone анонсировал долгожданный цвет 2022 года - им стал цвет под названием Very Peri 17-3938.
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что Very Peri можно описать, как "синий с лавандовым оттенком".
"Он приятен глазу и необъяснимо привлекательный. Лично у меня он ассоциируется со спокойствием и жизненной энергией, которая наполняет все вокруг".
Что же символизирует этот цвет и почему эксперты из Pantone выбрали именно его? Дело в том, что Very Peri - реакция на бурно меняющийся мир с его технологическими изменениями и глобальными потрясениями, как, например, 2-х летний локдаун, добавил дизайнер.
Very Peri несет в себе те ценности, которые будут необходимы обществу в 2022 году. Вобрав в себя качества классического синего (спокойствие, выдержанность, надежность), цвет также взял лучшее от фиолетового полутона - энергичность, радостное отношение к жизни и динамичность.
Именно фиолетовый полутон отображает креативность, инновационность и творческое самовыражение, которые и несет в себе Very Peri.
Цвет будто бы говорит нам: "Расслабьтесь и самовыражайтесь, самое грустное уже позади! Пришло время больших перемен!".
Между синим и лавандовым (фото: Getty Images)
Цвет 2022 года покоряет сердца (instagram.com/andre_tan_official/)
Пришла пора самовыражаться! (фото: Getty Images)
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