Что и с чем носить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала самые стильные варианты верхней одежды этой зимы

Роузи Хантингтон-Уайтли любит выдерживать свои образы в одном стиле. Пальто 34-летняя модель сочетает с утонченными ботильонами и ботфортами на высоких каблуках. А мягкие трикотажные костюмы дополняет спортивными куртками и кроссовками.

Несомненными фаворитами возлюбленной Джейсона Стетхэма по-прежнему остаются вещи кремово-бежевой гаммы, а также белый и коричневый. Из аксессуаров Роузи подобрала себе шапку бини, несколько моделей сумок, в том числе меховую, солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)