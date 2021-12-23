UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Что и с чем носить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала самые стильные варианты верхней одежды этой зимы

Автор: Ольга Турчаникова

Роузи Хантингтон-Уайтли традиционно сделала подборку образов, которые опубликовала в своем блоге. Глядя на продуманные до мельчайших деталей зимние луки, хочется срочно их повторить, согласитесь.

Среди фаворитов британской супермодели этой зимой – классические пальто, ультрамодные дубленки, шубы из искусственного меха и, конечно же, кейпы.

Роузи Хантингтон-Уайтли любит выдерживать свои образы в одном стиле. Пальто 34-летняя модель сочетает с утонченными ботильонами и ботфортами на высоких каблуках. А мягкие трикотажные костюмы дополняет спортивными куртками и кроссовками.

Несомненными фаворитами возлюбленной Джейсона Стетхэма по-прежнему остаются вещи кремово-бежевой гаммы, а также белый и коричневый. Из аксессуаров Роузи подобрала себе шапку бини, несколько моделей сумок, в том числе меховую, солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, в этом году Роузи сообщила, что они с Джейсоном Стетхэмом ждут второго ребенка. Молодая мама не назвала срок беременности, но судя по ее животику, пополнение в звездной семье произойдет уже скоро. Она также призналась, что беременность стала для нее испытанием.

Также Роузи недавно похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма, намекая на свадьбу.

Читайте LITE в Google News
Джейсон СтетхэмРоузи Хантингтон-УайтлиШоу-бизнесМодные тренды