Що і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить витримувати свої образи в одному стилі. Пальто 34-річна модель поєднує з витонченими ботильйонами і ботфортами на високих підборах. А м'які трикотажні костюми доповнює спортивними куртками і кросівками.

Безсумнівними фаворитами коханої Джейсона Стетхема як і раніше залишаються речі кремово-бежевій гами, а також білий і коричневий. З аксесуарів Роузі підібрала собі шапку біні, кілька моделей сумок, в тому числі хутряну, сонцезахисні окуляри і лаконічні сережки.

Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)