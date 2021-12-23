Що і з чим носити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала найстильніші варіанти верхнього одягу цієї зими

Роузі Хантінгтон-Уайтлі традиційно зробила добірку образів, які опублікувала у своєму блозі. Дивлячись на продумані до найдрібніших деталей зимові луки, хочеться терміново їх повторити, погодьтеся.
Поміж фаворитів британської супермоделі цієї зими – класичні пальто, ультрамодні дублянки, шуби зі штучного хутра і, звичайно ж, кейпи.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить витримувати свої образи в одному стилі. Пальто 34-річна модель поєднує з витонченими ботильйонами і ботфортами на високих підборах. А м'які трикотажні костюми доповнює спортивними куртками і кросівками.
Безсумнівними фаворитами коханої Джейсона Стетхема як і раніше залишаються речі кремово-бежевій гами, а також білий і коричневий. З аксесуарів Роузі підібрала собі шапку біні, кілька моделей сумок, в тому числі хутряну, сонцезахисні окуляри і лаконічні сережки.
Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Нагадаємо, цього року Роузі повідомила, що вони з Джейсоном Стетхемом чекають другу дитину. Молода мама не назвала термін вагітності, але судячи з її животика, поповнення в зірковій родині відбудеться вже скоро. Вона також зізналася, що вагітність стала для неї випробуванням.
Також Роузі нещодавно похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема, натякаючи на весілля.