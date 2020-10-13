С чем носить самый модный обувной тренд осени: гид от стилиста
Стилист дала рекомендации по подбору образов с жокейскими сапогами
В этом сезоне жокейская обувь очень популярна, но к ней важно подобрать правильную комплектацию, чтобы образ был актуальным. Стилист Карина Каприэлова рассказала в Instagram, с чем сочетать обувь в жокейском стиле.
Испокон веков считалось, что ездить верхом и держаться в седле - это удел аристократов. Жокейский костюм "Амазонка" ввела в моду Екатерина Медичи. Костюм состоял из корсета, лифа и юбки, также образ дополнялся панталонами, перчатками, шляпой.
Со временем женщины переняли атрибуты мужского костюма наездника: бриджи, брюки галифе, приталенный жакет, водолазка, высокие сапоги. Ну а на данный момент образ наездника скакуна состоит из рубашки, галстука, жилета по фигуре, пиджака с удлиненной задней частью, передника, бриджей и высоких сапог.
Как же выглядит этот стиль в нынешнем сезоне?
1. Легинсы + жокейскией сапоги+ оверсайз жакет+ водолазка
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
2. Платье/ плащ + жокейские сапоги
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
3. Длинный оверсайз жакет + сапоги
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
4. Жокейские сапоги + шорты/ бермуды
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
5. Костюм с широкими брюками, которые заправляются в сапоги
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Также стилист научила носить осенние комплекты с платьями. Итак, идеальным дополнением в этом сезоне к этому предмету гардероба станут:
- Жилет
- Свитер с открытым воротом
- Кейп
- Длинная рубашка
- Кожаная куртка
- С брюками
- Модная косуха
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист-блогер научил правильно формировать комплекты с многослойностью.
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