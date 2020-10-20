С чем носить тренчи осенью 2020: иконы Instagtram показали самые актуальные луки

Самым главным модным must have этой осени является, безусловно, тренч всех оттенков бежевого. Однако наличие самого тренча вас модной вряд ли сделает. Главные инфлюенсеры в Instagtram на личном примере показали, как создать актуальный и подходящий именно вам лук. Мы собрали топ образов и выделили главные акценты, которые вдохнут новую жизнь в ваш образ.

Тренч и кепка. Как ни странно, но в этом году модницы пытаются вернуть украшениям с козырьками былую популярность. Однако нужно умело сочетать кепку с другими вещами и аксессуарами. Шведская модель Ханна Шенберг дополнила тренч кожаной кепкой и кожаным жакетом. Материал кепки должен сочетаться с общим стилем образа.

Как носить тренч осенью 2020 (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч и кожаная обувь. Добавить брутальности образу можно, используя массивную кожаную обувь – ботинки, высокие сапоги или лоферы. Идеально подойдут берцы. Важно балансировать в цветовой гамме образа – подберите платье, гольф или жакет в тон, и ваш образ будет непревзойденным.

Тренч в сочетании с лоферами (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Тренч в сочетании с высокими сапогами (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Акценты на белом. Практически все модные блогеры сочетают тренчи с белыми платьями, майками, гольфами. Благородный белый перешел из летних образов и гармонично выглядит в актуальных осенних луках.

Тренч и белая футболка (фото: instagram.com/matildadjerf)

Как носить тренд с белой рубашкой (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Как носить тренд с белой платьем-рубашкой (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч с белыми вещами в спортивном стиле можно дополнить светлыми кроссовками.

Как носить тренд с белыми шортами (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч в сочетании с белым и сумкой Balenciaga (фото: instagram.com/mariakragmann)

Комбо трендов. В 2020 году хитом осени стал серый свитер, который можно гармонично сочетать с тренчем. Главное помнить о геометрии и правильно подбирать материал и фасон изделия.

Как носить тренд с серым свитером в 2020 году (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Также ранее мы писали, что Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные ботинки сезона.