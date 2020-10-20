З чим носити тренчі восени 2020: ікони Instagtram показали найактуальніші луки

Найголовнішим модним must have цієї осені є, безумовно, тренч всіх відтінків бежевого кольору. Однак наявність самого тренча вас модною навряд чи зробить. Головні інфлюєнсери в Instagtram на особистому прикладі показали, як створити актуальний і відповідний саме вам лук. Ми зібрали топ образів і виділили головні акценти, які вдихнуть нове життя в ваш образ.

Тренч і кепка. Як не дивно, але в цьому році модниці намагаються повернути прикрасам з козирками колишню популярність. Однак потрібно вміло поєднувати кепку з іншими речами та аксесуарами. Шведська модель Ханна Шонберг доповнила тренч шкіряною кепкою і шкіряним жакетом. Матеріал кепки повинен поєднуватися із загальним стилем образу.

Як носити тренч восени 2020 (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч і шкіряне взуття. Додати брутальності образу можна, використовуючи масивне шкіряне взуття – чоботи, високі чоботи або лофери. Ідеально підійдуть берці. Важливо балансувати в колірній гамі образу – підберіть сукню, гольф або жакет в тон, і ваш образ буде неперевершеним.

Тренч в поєднанні з лоферами (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Тренч в поєднанні з високими чобітьми (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Акценти на білому. Практично всі модні блогери поєднують тренчі з білими сукнями, майками, гольфами. Благородний білий перейшов з літніх образів і гармонійно виглядає в актуальних осінніх луках.

Тренч і біла футболка (фото: instagram.com/matildadjerf)

Як носити тренд з білою сорочкою (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Як носити тренд з білою сукнею-сорочкою (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч з білими речами в спортивному стилі можна доповнити світлими кросівками.

Як носити тренд з білими шортами (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Тренч в поєднанні з білим і сумкою Balenciaga (фото: instagram.com/mariakragmann)

Комбо трендів. У 2020 році хітом осені став сірий светр, який можна гармонійно поєднувати з тренчем. Головне пам'ятати про геометрію і правильно підбирати матеріал та фасон виробу.

Як носити тренд з сірим светром у 2020 році (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Також раніше ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, з чим носити наймодніші чоботи сезону.